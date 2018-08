Te Deum: Presidente Piñera está evaluando su asistencia en medio de investigación contra Ezzati. ¿Qué opinas que debería hacer?

Después de que la Conferencia Episcopal confirmara a Ricardo Ezzati como la persona que encabezará el Te Deum del 18 de septiembre -si es que sigue en su cargo como arzobispo de Santiago- según consigna La Tercera, el presidente Sebastián Piñera estaría evaluando su asistencia.

Actualmente Ricardo Ezzati está siendo investigado y ya fue a declarar en calidad de imputado por un eventual delito de encubrimiento de abusos sexuales.

Este lunes en medio de la gira del presidente y consultado al respecto, Piñera declaró en radio Bío Bío, “no me quiero anticipar a la decisión del Papa Francisco” y agregó, “yo espero que el Papa, que siento que hoy tiene toda la información, tome las decisiones que tiene que tomar (…) ya ha anunciado algunas como el retiro de algunos obispos, pero no me quiero anticipar a su decisión”.