Identidad de Género: Comisión mixta despachó proyecto con cambio de sexo registral para menores de 14 años. ¿Qué te parece?

Después de cuatro meses de debate, la Comisión Mixta despachó en su totalidad el proyecto de ley de Identidad de Género.

Uno de los artículos más polémicos, que autoriza el cambio de sexo registral para menores de 14 años, fue aprobado por la comisión, y podrían acceder con la autorización de un juez o un representante legal, sin ser necesaria la autorización de los padres.

Ahora el proyecto con su respectivo informe, deberá ser enviado al Senado y a la Cámara de Diputados donde finalmente deberá votarse la propuesta. Si es aprobado por ambas salas, será enviado al presidente.

Ante esto, el ministro de Justcia, Hernán Larraín declaró “La comisión ha dado un paso demasiado importante al incorporar la posibilidad del cambio de sexo registral a menores de 14 años. A mí me parece que eso es muy delicado, al final no son los niños de 7, de 10, los que pueden tomar una decisión de esa naturaleza, no tienen todavía la madurez para poder intervenir”.

Y agregó: “por eso nosotros lo hemos circunscrito de 14 años a 18, con la autorización de sus padres y los jueces. Pero los menores de 14 años, tal cual lo ha propuesto la comisión, nos parece una visión muy delicada que no debería quedar en el proyecto. Esperamos que finalmente eso no lo apruebe el Congreso”.