El esperado estreno de Disney: Lilo y Stitch ya se puede ver en cines

Disney continúa con sus adaptaciones en formato live action y esta vez fue el turno de Lilo & Stitch, la película animada que fue estrenada en el 2002.

Hoy a 23 años de su estreno original, la historia ambientada en Hawái vuelve a las pantallas con una nueva versión dirigida por Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell with Shoes On) y escrita por Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes

La cinta, que mezcla ciencia ficción, cultura hawaiana y un fuerte mensaje sobre el valor de la familia elegida, contará con un elenco renovado, pero también con participación del pasado, ya que varias de las voces originales volverán, pero en nuevos roles.

Nuevas caras para personajes tradicionales

Como su primer gran papel cinematográfico, Maia Kealoha dará vida a la pequeña Lilo.

Mientras que Sydney Elizebeth Agudong, interpretará a su hermana mayor, Nani Pelekai, asumiendo uno de los roles más emocionalmente complejos de la cinta.

La actriz británica Hannah Waddingham, conocida por Ted Lasso, será la Gran Concejal de la Federación Galáctica. El estadounidense, Billy Magnussen, será el excéntrico Agente Pleakley, mientras que Zach Galifianakis interpretará al científico alienígena Dr. Jumba Jookiba.

El actor Courtney B. Vance interpretará a Cobra Bubbles, el agente social con pasado misterioso.

Sin embargo, una de las grandes noticias para los fans es que Chris Sanders, cocreador del personaje y voz original de Stitch, volverá a interpretar al querido experimento 626.

La actriz Tia Carrere, quien prestó su voz a Nani en 2002, ahora será la Sra. Kekoa. Amy Hill, la recordada Sra. Hasagawa, interpretará a Tūtū y Jason Scott Lee, quien fue David Kawena, ahora aparecerá como el gerente de un luau.