Sebastián Lelio: “El musical aparece como una estrategia oblicua para hablar de aquello que es difícil expresar”
Sebastián Lelio regresa con “La Ola”, musical urbano inspirado en el mayo feminista de 2018. En el marco de SANFIC 21, y ad portas de su estreno en cines nacionales este 28 de agosto, el cineasta y las actrices Avril Aurora y Paulina Cortés reflexionan sobre el poder del arte como herramienta de lucha y la fuerza colectiva que dio vida a esta inédita producción chilena.
Alzar la voz, como un acto de creación y pensamiento colectivo, a través del cine. Esa es una de las pulsiones detrás del musical urbano “La Ola”, última película del aclamado director chileno Sebastián Lelio, inspirada en el movimiento feminista de 2018. En el marco de su presentación en SANFIC 21, y ad portas de su estreno el 28 de agosto en salas nacionales, Paula Frederick conversó con el destacado cineasta, ganador del Oscar, y con dos de las protagonistas de la película: Avril Aurora y Paulina Cortés.
En el encuentro, tanto Lelio como las actrices se refirieron al llamado “mayo feminista” , a la importancia del arte y sus armas de lucha, a la fuerza comunitaria detrás de la película y a la experiencia de filmar y protagonizar un musical, el primero de su género en Chile.
Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:Whatspp