Sebastián Lelio: “El musical aparece como una estrategia oblicua para hablar de aquello que es difícil expresar”

Alzar la voz, como un acto de creación y pensamiento colectivo, a través del cine. Esa es una de las pulsiones detrás del musical urbano “La Ola”, última película del aclamado director chileno Sebastián Lelio, inspirada en el movimiento feminista de 2018. En el marco de su presentación en SANFIC 21, y ad portas de su estreno el 28 de agosto en salas nacionales, Paula Frederick conversó con el destacado cineasta, ganador del Oscar, y con dos de las protagonistas de la película: Avril Aurora y Paulina Cortés.

En el encuentro, tanto Lelio como las actrices se refirieron al llamado “mayo feminista” , a la importancia del arte y sus armas de lucha, a la fuerza comunitaria detrás de la película y a la experiencia de filmar y protagonizar un musical, el primero de su género en Chile.