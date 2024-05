6 libros de Alice Munro (y dónde comprarlos)

Este martes se conoció la muerte de la escritora y Premio Nobel de Literatura, Alice Munro. De acuerdo a lo informado por el diario The Globe and Mail, la escritora canadiense falleció el lunes 13 de mayo a los 92 años.

Munro, según dijeron familiares en el citado medio, padecía de demencia hace al menos una década y se encontraba en un asilo de ancianos.

Calificada por la Real Academia Sueca en Estocolmo como la “maestra de los cuentos cortos contemporáneos”, Munro fue conocida como la “Chéjov canadiense”, una mujer que centró su pluma en los relatos poco extensos llenos de intimidad del mundo femenino que logró una conexión con muchos en el mundo.

Como lo dijo ella misma en el video de su discurso cuando recibió el Nobel: “Nunca pensé que eso fuera importante, pero nunca pensé en mí misma como siendo otra cosa que mujer, y hay muchas buenas historias de niñas pequeñas y mujeres. Después de que llegué quizás a la adolescencia, era más sobre ayudar al hombre a que consiguiera satisfacer sus necesidades y demás, pero cuando era una niña pequeña no me sentía inferior por el hecho de ser mujer. Y esto puede haber sido porque viví en una parte de Ontario donde las mujeres son las que más leen, las que más cuentan historias, los hombres estaban afuera haciendo cosas más importantes, no les interesaban las historias. Así que me sentía a mis anchas en casa”.

Agregando: “Bueno, obviamente, en esos días lo importante era un final feliz. Yo no toleraba los finales infelices, cuando menos para mis heroínas. Y después que comencé a leer cosas como Cumbres Borrascosas, y tenían lugar finales muy pero muy infelices, cambié mis ideas por completo y me fui por los finales trágicos que podía disfrutar”.

Hija mayor de un matrimonio de agricultores, durante su infancia tuvieron muchos problemas económicos debido a la gran depresión. En su adolescencia comenzó a escribir y lo siguió haciendo después cuando fue a la Universidad de Western Ontario donde conoció a su primer marido, el librero Jim Munro, con el que tuvo cuatro hijas. Una de ellas murió al poco de nacer.

Pero lo único que no dejó de hacer, fue escribir y sus lectores, de leerla. Como dijo en The Guardian hace un tiempo: “Tal vez escribo historias en las que la gente se involucra mucho, tal vez sea la complejidad y las vidas que se presentan en ellas. Espero que sean una buena lectura. Espero que conmuevan a la gente. Cuando me gusta una historia es porque hace algo”.

