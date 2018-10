Escucha “Can’t Fight the Feeling” el single póstumo de Charles Bradley

El próximo mes, Charlas Bradley habría cumplido 70 años. Para conmemorar la fecha en su ausencia, Dunham y Daptone Records editarán el que será el cuarto disco del artista.

Black Velvet se llama la pieza que contendrá 10 canciones, de las cuales ya conocimos el single “I Feel a Change” y al que ahora se suma un segundo adelanto con la canción “Can’t Fight the Feeling”.

Al igual que estos dos singles, el resto de las canciones incluidas en Black Velvet fueron grabadas durante los procesos de producción de los otros tres discos de Bradley, No Time for Dreaming (2011), Victim of Love (2013) y Changes (2016).

En este caso, “Can’t Fight the Feeling” fue grabada en 2007, pensada para su álbum debut, pero fue dejada fuera por el propio artistas, argumentando que las vocales nunca terminaron de convencerlo.

Escúchalo aquí