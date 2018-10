Bryan Ferry anuncia nuevo álbum en solitario llamado Bitter-Sweet

El trabajo solista de Bryan Ferry, la mente detrás del proyecto de art-rock Roxy Music, comenzó en paralelo a su trabajo en la banda.

These Foolish Things, su primer disco en solitario, fue editado en 1973, meses después de estrenado For Your Pleasure y semanas antes de Stranded, dos discos fundamentales en la historia de la banda de New Castle, Reino Unido.

Y así continuó por años y otros catorce discos de estudio al que ahora se viene a sumar Bitter-Sweet, el décimo sexto trabajo bajo el formato Bryan Ferry and His Orchestra, que será lanzado oficialmente el próximo 30 de noviembre.

El disco explora sonoridades más vinculadas al mundo del jazz, aunque incluye cortes como “While My Heart Is Still Beating” y “Dance Away”, con claras influencias de Roxy Music.

Escucha acá el primer adelanto, canción que le da nombre al disco y que fue originalmente creada para musicalizar la serie alemana de Netflix “Babylon Berlin”:

Tracklist de Bitter-Sweet:

01. Alphaville

02. Reason Or Rhyme

03. Sign Of The Times

04. New Town

05. Limbo

06. Bitter-Sweet

07. Dance Away

08. Zamba

09. Sea Breezes

10. While My Heart Is Still Beating

11. Bitters End

12. Chance Meeting

13. Boys And Girls