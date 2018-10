¡Feliz cumpleaños!: 23 años Radio Duna

1995 fue un año fértil en álbumes de rock y pop. Los británicos llevaron la delantera en la composición de nuevos clásicos con Radiohead The Bends, Oasis What’s the Story Morning Glory?, Blur The Great Escape y Pulp Different Class.

Al otro lado del charco, Smashing Pumpkins facturaba su propio álbum blanco y Foo Fighters, el proyecto del ex Nirvana Dave Grohl, hacía su debut.

En Islandia, Björk seguía demostrando por qué sus trabajos eran piezas esenciales del pop global.

Y en Chile nacía Duna, con los sonidos de tu mundo.

¡Felices 23 años!