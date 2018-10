Compilado de Joni Mitchell tendrá edición en vinilo

53 canciones en total tiene el compilado Love Has Many Faces: A Quartet, a Ballet, Waiting to Be Danced, disco que originalmente fuera editado en 2014 solo en formato CD. Esta vez, se transformará en un box set de 8 discos que será editado por Rhino el próximo 2 de noviembre.

Joni Mitchell pasó un año y medio preparando este proyecto que reuniera sus obras más románticas en un solo y nuevo trabajo, tarea nada fácil si se piensa que son más de cuatro décadas de trabajo musical resumidos en un solo disco.

El disco ya está disponible para comprar por adelantado.

Escucha acá las canciones que componen este recopilatorio: