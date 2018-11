“Estoy listo, Señor mío”: Dos años sin Leonard Cohen

La figura de Leonard Cohen, letrista, músico, poeta y escritor canadiense se mantuvo vigente durante seis décadas de carrera. Primero en la escritura, con sus novelas y líricas, a las que luego decidió integrar con su música.

A fines de 1967 y tras haber editado varios libros, lanza Songs of Leonard Cohen, su debut musical, que fue recibido tibiamente por la crítica y el público. Hoy el álbum se ha transformado en una pieza de culto que antecedió medio siglo de producción musical incombustible a la que se sumaron otros 13 álbumes de estudio.

A pesar de un deteriorado estado de salud, nadie pronosticaba que el final pudiera estar cerca. La última etapa de Cohen se inicia en 2012, con el lanzamiento de Old Ideas, quizás su disco más exitoso comercialmente. Dos años después vendría Popular Problems, otro disco que cosechó unívocos elogios desde todas las direcciones. Tras casi una década alejado de la primera línea musical, Cohen estaba devuelta y en uno de sus mejores momentos.

La triada se completaría en 2016 con You Wanted It Darker, un especie de requiem inconsciente (o quizás no) donde Cohen, que nos tiene acostumbrados a una lírica oscura y melancólica, nos hace creer o que no tiene planes de detenerse o que, más bien, el final se acerca inexorablemente.

Justamente la canción que le da nombre al disco, daría cuenta del estado de Cohen a sus 82 años. Una calma y plenitud que muchos vieron como la llegada a un puerto creativo que parecía nunca terminarse, pero que también anunciaba un último zarpe cuando tras la letanía “hineni” (un “aquí estoy” en hebreo) confiesa estar preparado para partir: “I’m ready, my Lord”. Había otra espiritualidad en la obra del canadiense.

Menos de tres semanas después del estreno de You Wanted It Darker, la llama de Leonard Cohen se apagaría definitivamente al fallecer en su casa en Los Angeles producto de varias complicaciones de salud a causa de la leucemia que lo aquejaba por años.

La literalidad de su grito al cielo no fue reparada por quienes nos acostumbramos a la metáfora del catálogo de Cohen. Un anuncio con que nos quiso preparar para lo que nadie sospechaba. Una partida que lleva dos años, porque pareciera que la figura del poeta se niega a abandonarnos, tal como lo hacen quienes vinieron al mundo para cosas más grandes que todos nosotros.