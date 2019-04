“Originals”: El nuevo álbum de Prince que contará con temas inéditos

Para todos los fanáticos de Prince sin duda esta esta es una gran noticia, debido se estrenará el último álbum del cantante Originals que contará con temas que fueron creados por el artista pero hechos famosos por otros músicos como: “Jungle Love” de The Time, “The Glamorous Life” de Sheila E., “Manic Monday” de The Bangles y, por supuesto, “Nothing Compares 2 U “de Sinead O’Connor “.

El nuevo disco del interprete de “Purple Rain” contará con 15 canciones y debutará el 7 de junio, día del natalicio del artista, en exclusivo durante dos semanas por Tidal. Posterior a ello, específicamente el 21 del mismo mes, saldrá por los otros servicios de streaming y en formato físico. De este último, hay cuatro ediciones anunciadas: CD y otras tres repartidas en vinilos de distintos colores.

Sobre esto, Jay-Z, propietario de Tidal, sostuvo que “Nuestro único objetivo es compartir la música de Prince con sus admiradores, tal como él quería”.

Esta noticia fue confirmada por la cuenta de Twitter del fallecido artista.

Originals will stream exclusively on @TIDAL for 14 days beginning on June 7, and will be released via all digital and streaming partners and physically by Warner Bros. Records on June 21. https://t.co/gKRuwBlXwp #prince #princeoriginals #originalsrecord @wbr pic.twitter.com/6EpewB0z1j — Prince (@prince) April 25, 2019

Lista de canciones de Originals :

01. Sex Shooter (1983)

02. Jungle Love (1983)

03. Manic Monday (1984)

04. Noon Rendezvous (1984)

05. Make-Up (1981)

06. 100 MPH (1984)

07. You’re My Love (1982)

08. Holly Rock (1985)

09. Baby, You’re a Trip (1982)

10. The Glamorous Life (1983)

11. Gigolos Get Lonely Too (1982)

12. Love… Thy Will Be Done (1991)

13. Dear Michelangelo (1985)

14. Wouldn’t You Love to Love Me? (1981)

15. Nothing Compares 2 U (1984)

