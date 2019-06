Devendra Banhart anuncia nuevo disco y comparte canción

“Ape in Pink Marble2” fue el último y discreto disco del cantautor Devendra Banhart. Editado en septiembre de 2016, el disco no hizo el ruido de otros y fue el comienzo de un periodo más bien retirado y en el que se concentró en la edición de algunos singles sueltos y colaboraciones con otros artistas.

Pero 2019 ya ha sido confirmado como el año del retorno de Banhart, quien no solo acaba de anunciar una gira norteamericana de más de 20 fechas en poco menos de 2 meses, sino también informó que la vuelta será con disco nuevo bajo el brazo.

Se trata de “Ma”, su décimo álbum de estudio, que saldrá el próximo 13 de septiembre vía Nonesuch Records. El disco tiene mucha relación con los afectos familiares, de ahí el nombre Ma, como madre, según el propio artista lo ha manifestado.

Venezuela también tiene un rol importante en el disco. Buena parte de la familia directa de Banhart vive en el país caribeño y no lo están pasando bien debido a la situación política y económica que se vive allá.

El primer adelanto de este nuevo disco se llama “Kantori Ongaku“, que en japonés significa música folclórica y que viene con un video dirigido por el estudio Giraffe.

Ma Tracklist:

01. Is This Nice?

02. Kantori Ongaku

03. Ami

04. Memorial

05. Carolina

06. Now All Gone

07. Love Song

08. Abre Las Manos

09. Taking a Page

10. October 12

11. My Boyfriend’s in the Band

12. The Lost Coast

13. Will I See You Tonight

FOTO: devendra-banhart