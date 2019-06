70 años de Lionel Richie: Las mejores canciones del gran exponente del soul

El mundo de la música celebra este jueves 20 de junio los 70 años del gran exponente del soul, Lionel Richie. Con más de 50 años de carrera, este artista estrenará su nuevo álbum el 23 de agosto que contará con éxitos tanto del catálogo en solitario del artista como The Commodores.

La carrera de Richie comenzó a finales de los 60, tras decir que no al tenis y a la vida sacerdotal. The Commodores fue la banda que lo acogió como cantante y compositor. Con el respaldo de la disquera Motown, el grupo creó grandes temas como “Three Times a Lady”, “Sail On” y “Easy”.

Algo que quizás el público desconoce es que “Three Times a Lady”, fue grabado para Frank Sinatra, si bien Richie no esteba convencido de que fuera tocado por grupo, el productor James Carmichael, insistió que la banda lo interpretara.

En 1981, el artista comenzó su carrera como solista destacando en temas como “Lady”, al lado de Kenny Rogers; y “Endless Love”, a dúo con Diana Ross. A pesar del éxito de estas canciones, Richie también marcó hitos por sus singles “Truly” y “All Night Long”.

“Endless Love” fue escrita para la película de 1981 del mismo nombre, y la colaboración de Richie con Diana Ross fue un éxito internacional. La pista fue cubierta por todos, desde Luther Vandross y Mariah Carey hasta Shania Twain.

Una de las colaboraciones memorables del artista fue la que realizó con el “Rey del Pop”, Michael Jackson. Ambos compusieron el clásico “We Are The World”; tema que fue interpretado por los mejores exponentes del rock de los 80.

El ex The Commodores conquistó a la crítica de cine con su canción “Say You, Say Me” para la película “Noches de sol”, con el tema que tuvo el premio Oscar a “Mejor canción”en 1985.

Su último trabajo discográfico fue “Tuskegee” (2012); una recopilación de sus mejores duetos y el álbum que lo llevó de gira por América del Norte en el 2013.

10 canciones para celebrar los 70 años de Lionel Richie

La última vez que se presentó en Chile fue en el Festival de Viña 2016, en el que obtuvo Gaviota de Oro y de Plata.

Revisa la presentación completa en el Festival de Viña 2016 aquí: