Iggy Pop anuncia nuevo disco y comparte su primer adelanto

Ad portas de cumplir 60 años haciendo música, Iggy Pop está en el tope de la lista de los artistas que mejor se mantiene sobre el escenario. Con más de 70 años, el norteamericano sigue dándolo todo en casa presentación, torso desnudo y con casi la misma energía de sus primeros años.

Luego de un 2016 en el que editó dos discos, uno de ellos junto a Alva Noto y Tarwater, Iggy Pop prepara el lanzamiento de su décimo octava producción. Se trata de Free, un disco que saldrá el próximo 6 de septiembre vía Loma Vista Records, donde colaboran Noveller y Leron Thomas.

El anuncio del nuevo álbum ha venido acompañado del primer adelanto, se trata del single “Free”, una canción corta de menos de dos minutos. Un estreno más bien sombrío y contemplativo, adjetivos que probablemente ni el mismo Iggy Pop pensaría ser usados junto a su nombre.

Free, el disco, es el mensaje de varios artistas, como ha dicho Iggy, pero donde James Newell Osterberg Jr., el verdadero nombre tras el autor de “Lust for life”, presta su viz.

Escucha acá “Free”:

Free Tracklist:

01. Free

02. Loves Missing

03. Sonali

04. James Bond

05. Dirty Sanchez

06. Glow In The Dark

07. Page

08. We Are The People

09. Do Not Go Gentle Into That Good Night

10. The Dawn