79 años de John Lennon: 10 canciones para recordar al ex Beatle

Este miércoles 9 de octubre, el gran John Lennon cumpliría 79 años. El artista fue asesinado a los 40 años por Mark David Chapman, un fanático que le disparó cinco veces por la espalda a la salida de su departamento en Nueva York.

Horas antes de su muerte, Lennon le había firmado a su asesino una copia de Double Fantasy, el último disco en el que pudo participar el cantante que murió de camino al Hospital de Roosevelt acompañado de su pareja Yoko Ono.

Según The Telegraph, Chapman comentó que asesinó al ex integrante de los Beatles por que quería “ser famoso”.

A través de su cuenta de Twitter, Yoko Ono celebró el cumpleaños de Lennon y de su hijo único hijo juntos, Sean Lennon con este mensaje “John, todavía estás con nosotros y nos das sabiduría y felicidad cuando es muy necesario”.

HAPPY BIRTHDAY JOHN AND SEAN!

John you are still with us and giving us wisdom and happiness when it’s much needed.

i ii iii

i love you all

yoko#JohnLennon #SeanOnoLennon@johnlennon @seanonolennon pic.twitter.com/rFj49cibM9

— Yoko Ono (@yokoono) October 9, 2019