“Help!” de Roxette ya está disponible (y es preciosa)

Parte del disco Bag of Trix – Music from the Roxette Vaults, que Per Gessle decidió hacer para recordar a la fallecida Ann Marie Fredriksson, voz ícono de Roxette y quien murió en diciembre del año pasado después de una lucha contra un tumor cerebral, reunirá canciones inéditas de la banda.

Ya se puede escuchar el primer single del álbum, que es un cover de “Help!” de The Beatles, que la banda grabó en 1995 en los estudios de Abbey Road.

Como contó Gessle en un comunicado:

“nos sentimos tan impresionados por estar en el lugar donde habían grabado los Fabulosos Cuatro que no pudimos dejar de hacer nuestra versión de “Help!”.

Escucha parte de la canción aquí. Es preciosa:

Y ya está disponible en Spotify y Apple Music.