View this post on Instagram

23 de mayo a las 21.30hs, concierto online A la carta desde casa! Parte de la recaudación será destinada al staff de Pedro ! Parte de la recaudación será donada a @sifundacion Las entradas tienen dos precios, de acuerdo a las posibilidades económicas de cada uno. Para comprar desde Argentina y otros países entrá a @tickethoy Desde otros países: tarjeta internacional y nº de pasaporte! Chile: se puede comprar en pesos chilenos, desde la página de la ticketera. Para compras desde México con pesos mexicanos: https://mx.tickethoy.live/musica/pedro-aznar-a-la-carta-u-desde-su-casa-en-live-streaming-mx España: https://es.tickethoy.live/musica/pedro-aznar-a-la-carta-u-desde-su-casa-en-live-streaming-es Para consultas: contacto@tickethoy.com Importante: Las entradas no son transferibles.