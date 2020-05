Eric Clapton y B.B King juntos en “Rollin’ and Tumblin'”

El dueto de Eric Clapton y B.B King lanzará este 26 de junio una re edición del disco Riding with the King a 20 años del álbum. Esta nueva edición incluirá dos canciones inéditas: “Rollin’ y Tumblin” y “Let me love you baby”.

Para promocionar este nuevo lanzamiento, que en 2000 vendió más de dos millones de copias en Estados Unidos y ganó el Grammy al Mejor Álbum de Blues, el dúo mostró “Rollin’ y Tumblin”.

B.B King, quien murió en 2015, siempre consideró a Clapton en uno de los mejores guitarristas del mundo. Como dijo en una entrevista en Rolling Stones, “de todas las estrellas del rock and roll, nadie toca mejor de lo que lo hace él, y, de hecho, él toca el blues mejor que muchos de nosotros”.

Escucha aquí “Rollin’ y Tumblin”