Impensado pero cierto: Daft Punk se separa

Daft Punk ha sido uno de los grupos más influyentes de la música tras su conformación en 1993, y ahora anunció su separación a través de un video titulado: Epilogue.

El dúo francés conformado por los productores Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter camina por el desierto cuando uno de los “robots” hace explotar al otro como si fuera una bomba.

La noticia de que los músicos tomarán caminos separados fue confirmada por el publicista del grupo en la revista Variety, aunque no entregó mayores detalles.

Los ganadores de cuatro premios Grammy con su último trabajo en 2013 “Random Access Memories” y del cual salió el sencillo “Get Lucky” tienen grandes canciones que los llevaron a los primeros puestos de las listas musicales, como “One More Time”, “Harder, Better, Faster, Stronger” y “Around The World”.