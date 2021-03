¿Un juego para el celular de Queen? Sí, ya existe

“Queen: Rock Tour” así se llama el primer juego para celulares del grupo Queen que interpreta “Bohemian Rhapsody”. Este consiste en que los fanáticos puedan tocar sus canciones favoritas, en sus dispositivos Android e iOS, junto a la banda apretando teclas al ritmo de la letra.

Brian May, guitarrista de Queen, dijo en un comunicado, “¡sé una estrella de rock de Lockdown! ¡No hay vuelta atrás!”. Los jugadores pueden ganar puntos tocando la guitarra, la batería, el bajo o cantando voces como May, Roger Taylor, John Deacon o Freddie Mercury.

¿En qué consiste el juego?

“Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Radio Ga Ga”, “I Want to Break Free” y “We Are The Champions”, además de otras 15 canciones, estarán disponibles para interpretar junto a la banda. Todas están ambientadas en 10 conciertos históricos incluidos Londres, Tokio, Houston, Buenos Aires y Río de Janeiro.

A medida que se va avanzando de nivel puedes desbloquear más de 40 disfraces oficiales y clásicos, curiosidades e imágenes exclusivas de los archivos oficiales de Queen.

Cedric Ratajczak, director creativo de Gamesloft y creador del juego junto Universal Music Group y Hollywood Records, afirmó que:

“Nuestra ambición era traspasar los límites de la música y los juegos con una experiencia divertida y gratificante que pondría a los jugadores en el lugar de Queen, en puntos fundamentales de su carrera y los hace actuar en tiempo real con la música en vivo de la banda como nunca antes”.

Ratajczak además agregó que “el desafío creativo fue modernizar el género tradicional de juegos de ritmo con giros innovadores y amigables para dispositivos móviles heredados de los juegos hiper-casuales, y con un estilo visual único que ofrece un aspecto atemporal a la banda, que atrae a la nueva generación de jugadores”.

Este año el grupo celebra su 50 aniversario, aunque la banda esperaba compartir su jubileo de oro con los fanáticos, su gira por Europa que contaba con 29 fechas planeadas para el 2021, se retrasó para el 2022 debido a la pandemia del coronavirus.