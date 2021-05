“Careless Whisper” de George Michael es la canción más querida de todos los tiempos

La reciente encuesta “Smooth’s All Time Top 500” realizada entre radioescuchas coronó a “Careless Whisper” del fallecido George Michael como la canción más querida de todos los tiempos.

El clásico de 1984 fue escrito por Michael y Andrew Ridgeley, y encabezó el Top 500 de las radios de todos los tiempos de Smooth en 2021.

De hecho, la canción es popular incluso en TikTok donde tiene más de 210.000 clips en la aplicación.

La hermana del cantante, Yioda Panayiotou, comentó que saber que la música de George sigue siendo adorada por sus fanáticos y amantes de todo el mundo, “significa todo para nosotros, le habría encantado a George “.

Los artistas favoritos

Además Michael tiene 17 canciones en el top 500, lo que lo convierte en el artista más popular, con “A Different Corner”, “Don’t Let the Sun Go Down on Me”, su dúo con Sir Elton John, “Father Figur” y “Jesus To A Child”.

Elton John es el segundo artista más popular, con 16 entradas en la lista.

Whitney Houston es la artista femenina más popular, con 13 canciones, lo que la convierte en la tercera artista más popular en general.

Madonna, que se llevó el título el año pasado y este año ocupa el segundo lugar con ocho entradas, seguida de Adele.

Abba es la banda más popular de todos los tiempos con 12 entradas, liderada por “Dancing Queen” en el número 14. Los Bee Gees ocupan el segundo lugar, con diez entradas.

Jenni Falconer, presentadora de la encuesta dijo:

En lo que ha sido un año sin precedentes, la popularidad de esas canciones familiares y atemporales sigue siendo fuerte, ya que las personas recurren a la música que conocen y aman.

Concluyendo, “nuestros oyentes nos dicen que Smooth sigue siendo un santuario y un oasis en medio de la ajetreada agenda de noticias, por lo que es un testimonio del poder perdurable de la música de artistas del mundo como George Michael, Whitney Houston y Sir Elton John que continúan manteniendo un lugar importante en el corazón de la nación”.