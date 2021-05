ABBA y su promesa de lanzar música nueva este 2021

Fue el productor y miembro de la banda, Björn Ulvaeus el que aseguró que ABBA lanzará música nueva “definitivamente” este 2021.

En una entrevista en The Herald Sun, Ulvaeus encendió la esperanza nuevamente de una pronta reunión de él con Benny Andersson, Agnetha Faltskog y Frida Lyndstad, la que es esperada desde 2019.

El músico y compositor de 76 años, autor de la mayoría de los hits de ABBA, contó que se han reunido últimamente en Estocolmo para definir los detalles.

Y fue claro al decir: “habrá música nueva este año, eso es definitivo, ya no es un caso de que pueda suceder, sucederá”.

Concluyendo, “los cuatro nos paramos en el estudio por primera vez en 40 años y hay algo en esto de saber por lo que hemos pasado juntos (…) “Es difícil de describir, pero hay vínculos muy fuertes entre nosotros”.

La banda ya tiene dos canciones, aunque no se han conocido, pero sus nombres son “I Still Have Faith In You” y “Don’t Shut Me Down”, sobre las cuales Ulvaeus dijo “una de ellas es una melodía pop, muy bailable. La otra es más atemporal, más reflexiva; eso es todo lo que diré. Es nórdico triste, pero feliz al mismo tiempo”.

La banda que hizo cantar y bailar a todos en los 70, sigue siendo de las agrupaciones con canciones más conocidas y queridas incluso 40 años después de su disolución y esperamos, que esta vez sí, la reunión se materialice.