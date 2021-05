“McCartney 3, 2, 1”: La serie documental de Paul McCartney ya tiene fecha de estreno

El 18 de diciembre, día que vio la luz McCartney III de Paul McCartney , el músico también confirmó que se venía un documental en el que recorre su historia musical.

La serie documental, trabajada con Rick Rubin, productor discográfico de Red Hot Chili Peppers, Tom Petty y Beastie Boys, donde se podrán ver cintas grabadas por los Beatles que por primera vez salen de Abbey Road, ya tiene fecha de estreno y es el próximo 16 de julio a través de Hulu.

“McCartney 3, 2, 1”, contará con 6 episodios a cargo de la productora Film 45 junto a Jeff Pollack y Frank Marshall, quien dirigió el documental The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart.

En estos capítulos McCartney conversa con Rubin de distintos aspectos de su vida, desde los Beatles, Wings y su carrera solista; además de las influencias de sus canciones y sus relaciones personales.

Como dijo Craig Erwich, presidente de Hulu Originals y ABC entertainmen: “Nunca antes los fanáticos habían tenido la oportunidad de escuchar a Paul McCartney compartir, con un detalle tan amplio y festivo, la experiencia de crear el trabajo de su vida, más de 50 años de cultura, definiendo la música. Ser un observador mientras Paul y Rick Rubin deconstruyen cómo se produjeron algunos de los mayores éxitos en la historia de la música es realmente esclarecedor”.