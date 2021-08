Neil Young no será parte de Farm Aid por aumentos de casos de Covid-19: “Mi alma me dice que estaría mal arriesgarme a que alguien muriera porque quería escuchar música”

Neil Young, miembro de Farm Aid, decidió no ser parte del evento de este año debido al aumento de casos de Covid-19 en Estados Unidos.

El evento anual en apoyo de los agricultores estadounidenses, se realizará de todas formas el próximo 25 de septiembre en Hartford, Connecticut, pero sin Young.

El músico dio a conocer su decisión a través de un comunicado en el que explicó: “Me pregunto si Farm Aid será seguro para todos con la pandemia de Covid-19 en aumento. Me preocupo por eso. No quiero decepcionar a nadie, pero aún así no puedo sacudirme la sensación de que podría no ser seguro para todos”.

Young no ha sido el único que ha cancelado un evento, ya son varios los artistas que han cancelado, pospuesto y reprogramado fechas en un momento en que en Estados Unidos está atravesando una nueva ola debido a la variante Delta.

En el comunicado el músico de 75 años también agregó:”Todos los que no pueden ir a un concierto porque todavía no se sienten seguros, los apoyo”.

“No quiero que me veas tocando y pienses que ahora es seguro. No quiero tocar hasta que te sientas seguro y, de hecho, lo es. Mi alma me dice que estaría mal arriesgarme a que alguien muriera porque quería escuchar música y estar con amigos… no importa dónde estés, yo estoy contigo. Haga lo que deba, pero piénselo bien. Volveremos. Hay mucho trabajo por hacer juntos”, dice también el comunicado.

Young además expresó su preocupación por los niños que son quienes no están vacunados:

Como sabemos que las personas vacunadas pueden contraer y transmitir Covid-19, me preocupan los niños que podrían infectarse después de Farm Aid, simplemente por estar con alguien, tal vez un padre, que contrajo el virus y no lo sabía

“Ya hay demasiados niños en los hospitales. Si bien respeto las decisiones de Willie, John y Dave de seguir adelante y tocar, no soy de la misma opinión. Es una decisión difícil”, concluyó.

Durante la semana pasada, cerca de 1.800 niños fueron hospitalizados con Covid-19 en EE. UU, lo que representa un aumento del 500% en la tasa de hospitalización de niños desde julio según los CDC.

Farm Aid ha recaudado más de $ 60 millones de dólares gracias al apoyo de artistas que contribuyen con sus actuaciones para apoyar a agricultores y sus familias a expandirse.