Richard Ashcroft en acústico

Richard Ashcroft lanzará una recopilación acústica en Acoustic Hymns Vol. 1, del que ya mostró un primer adelanto.

Un pedacito de “Bitter Sweet Symphony” fue la elegida para adelantar lo que se vendrá en este álbum recopilatorio. Una de las canciones más reconocidas de su antiguo The Verve que ahora acompaña con una guitarra acústica y nuevos coros.

Pleased to announce that Richard will be releasing the new album ‘Acoustic Hymns Vol. 1’ Oct 29th. Featuring 12 newly recorded acoustic versions of classic songs from his back catalogue spanning both his solo career and his time with The Verve. https://t.co/z9vdkdFrHy pic.twitter.com/kthcQnDqvw

— Richard Ashcroft (@richardashcroft) September 8, 2021