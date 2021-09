“Charlie lives on in all our hearts”: Rolling Stones homenajea a Charlie Watts

Casi un mes ha pasado del fallecimiento de Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, y su banda lo homenajeó esta vez con una canción.

Para esto adelantaron el estreno del video de “Living in the Heart of Love”, canción que el mismo grabó y en donde se puede leer la frase “Charlie is my darling” (Mi querido Charlie).

Esta canción se dio a conocer en agosto y será parte de la reedición del álbum “Tatto You”, el cual se lanzará el 22 de octubre, a 40 años del disco.

Cabe recordar que Charlie Watts se había bajado de la nueva gira en que está la banda por problemas de salud, y falleció sorpresivamente el pasado 24 de agosto a los 80 años.

Puedes ver el video oficial a continuación: