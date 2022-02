Red Hot Chili Peppers de regreso: Lanza nueva canción y anuncia su nuevo disco

El nuevo material de Red Hot Chili Peppers llega seis años después de su último disco, Dark Necessities, lanzado en 2016. Además, esta nueva producción marca el regreso del guitarrista John Frusciante, quien dejó la agrupación en 2008 y ha participado de los momentos más importantes del conjunto.

“Black Summer” es el nombre del nuevo sencillo de la banda que llega acompañado del anuncio de su nuevo disco y una gira por Estados Unidos comprendida entre junio y septiembre de este año

Unlimited Love será el álbum número 12 de la banda y se lanzará el 1 de abril con la producción del reconocido productor Rick Rubin.

Así es como Red Hot Chili Peppers reúne a una de sus alineaciones históricas, compuesta por Anthony Kiedis como vocalista, John Frusciante en la guitarra, Michael Balzary “Flea” en el bajo y Chad Smith en la batería.

Juntos han lanzado los trabajos más icónicos de la banda como Blood sugar sex magic (1991) Californication (1999), By the way (2002) y Stadium Arcadium (2006).

“Nuestro único objetivo es perdernos en la música”, dijo la banda sobre su próximo álbum en un comunicado de prensa. “Nosotros (John, Anthony, Chad y Flea) dedicamos miles de horas, colectiva e individualmente, a perfeccionar nuestro oficio y mostrarnos el uno al otro, para hacer el mejor álbum que pudimos”.