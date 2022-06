Mira Bien: La genialidad de Jeff Lynne

Se conoce a Electric Light Orchestra, pero poco se conoce de Jeff Lynne. Pero como dijo Ignacio Olivares, uno se queda con gusto a poco con Mr Blue Sky: The Story of Jeff Lynne & ELO, “no se toca nada de ELO por lo difícil de los derechos de autor. Se ve a Lin tocando la batería, guitarra y otros instrumentos, porque él hacía todo, pero no se escucha la música”.

Es un documental cortito, y muestra que está regresando muchas canciones en su casa estudio en Los Angeles.

Construido con entrevistas que demuestran que compone, produce y toca todos los instrumentos, habla Paul McCartney, el hijo de George Harrison, muchas viudas de mñusicos, Ringo Starr y Tom Petty, entre otro