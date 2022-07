“El mundo nunca será lo mismo sin ti”: Hija de Chris Cornell recuerda a su padre en el día que cumpliría 58 años

Han pasado 5 años desde que Chris Cornell, el famoso cantante de rock y líder de la banda Soundgarden, se quitó la vida un 18 de mayo de 2017

Este 20 de julio, el compositor estadounidense cumpliría 58 años; por ello, ha sido su hija, Toni Cornell, quien ha querido celebrar su día con un sentido homenaje en sus redes sociales.

Este es el mensaje que publicó Tori Cornell:

“’Nothing Compares 2 U’ no es solo una canción. Es lo que realmente pienso cuando miro hacia atrás en nuestra vida y recuerdos juntos. Siempre estabas tocando música para nosotros, cantando con nosotros, bailando con nosotros”, dice parte del texto.

“Perderte fue una de las cosas más difíciles que tuvimos que pasar. Dicen que con el tiempo se hace más fácil, pero a medida que pasan los días y los años, y desde la última vez que te vimos, te extrañamos aún más”.

“Hoy, en tu cumpleaños, creo que muchos se unen a mí para decir ¡TE EXTRAÑAMOS MÁS! El mundo no sería el mismo sin ti en él, y nunca será el mismo sin ti. Escribiste la banda sonora no solo para nuestras vidas, sino para millones, y siempre la escucharemos. Te sentimos con nosotros mientras tus palabras, amor y todos los recuerdos dieron forma a nuestro mundo, nos hicieron quienes somos y están arraigados para siempre en el tejido de nuestras almas. En tu cumpleaños y cada dos días, te celebramos y recordamos la suerte que tuvimos de que fueras nuestro”.

En el video se puede ver a Chris Cornell y Tori cantando de Love The Way You Lie de Eminem