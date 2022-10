Así se ve y suena la remasterización de “Taxman” de The Beatles

El archivo de The Beatles no deja de dar frutos este último tiempo y tras la salida de “Get Back”, el especial de ocho horas con material inédito de las sesiones de Let It Be, y de la remezcla de aquel álbum de 1970, los beatlemaníacos tienen novedades.

El próximo 28 de octubre se lanzará una edición remezclada de su álbum Revolver (1966) que, además, incluirá un montón de tomas descartadas.

El trabajo ya tiene disponible “Taxman” con videoclip animado donde el bajo de Paul McCartney y la batería de Ringo Star se escuchan más limpias que nunca y dan un nuevo sentido a la canción que es la irónica respuesta de George Harrison al fisco inglés por sus altos impuestos.

Disfrútala: