“Blinding Lights” de The Weeknd sigue rompiendo récords: Es la canción más reproducida de Spotify de todos los tiempos

La canción es de 2019, pero su ritmo no pasa de moda, al contrario. “Blinding Lights” de The Weeknd es según Chart Data, la canción más reproducida en Spotify.

Parte del disco “After Hours”, la canción de Abel Tesfaye suma 3 mil 332 millones de streams en la plataforma y sigue sumando. Y destronó levemente a “Shape of you” de Ed Sheran que tenía el récord de más escuchas desde 2017.

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o

— The Weeknd (@theweeknd) December 31, 2022