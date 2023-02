“TQG”: La nueva arremetida de Shakira contra Piqué y de Karol G contra Anuel AA

Las colombianas Shakira y Karol G lanzaron una esperada colaboración, titulada “TQG” (iniciales de Te Quedó Grande), canción de la cual se interpretan mensajes para las exparejas de las cantantes, el futbolista Gerard Piqué y el cantante Anuel AA, respectivamente.

Este tema pertenece al nuevo álbum de la oriunda de Medellín (Karol G), titulado “Mañana será bonito” y que por el lado de Shakira es una continuación a lo que fue el éxito de la Sesión 53 con Bizarrap y a su canción “Monotonía”.

De hecho hay una frase donde menciona esta canción: “Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía y ahora quieres volver, ya lo suponía”.

“Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta ‘pa’ lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido”, también es parte de lo que dice la letra, una alusión directa a Piqué.

En otro momento cantan “Te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”.