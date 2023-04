Falleció Seymour Stein, el cazatalentos que descubrió a Madonna y The Ramones

Durante la jornada de este lunes se dio a conocer el fallecimiento de Seymour Stein, el ejecutivo discográfico que cofundó Sire Records.

Fue a través de esta empresa que vieron la luz grandes nombres de la música, como Madonna, Talking Heads y Ramones.

Esta información fue confirmada por la hija del mismo, Mandy, quien aseguró en la revista Variety que el cazatalentos falleció este domingo 2 de abril a los 80 años producto de un cáncer.

Algunos de los aciertos del ejecutivo de Nueva York, fue introducir en Estados Unidos a bandas británicas como The Cure, Depeche Mode y The Smiths, y también trabajó con otros grandes nombres como Lou Reed, The Pretenders, The Replacements y Aphex Twin, entre varios otros.

Debido al buen ojo que tenía, fue considerado como el rey del pop de los 80, y según comenta el medio The Guardian, Stein siguió viajando hasta después de cumplidos sus 70 años en búsqueda de nuevos talentos.

Seymour Stein, you will be greatly missed. You were always so gracious and supportive of the @RamonesOfficial, and to Johnny and @lindaramone. The Johnny Ramone Army sends its love to Mandy Stein and all of Seymour’s family at this sad time. Legends never die. 💕💕💕 pic.twitter.com/atPq34XozH

— Johnny Ramone (@johnnyramone) April 3, 2023