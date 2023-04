En duda: Queen no sabe si publicar música nueva con Adam Lambert, “tendría que ser algo muy especial” En duda: Queen no sabe si publicar música nueva con Adam Lambert, “tendría que ser algo muy especial”

La banda británica Queen dio a conocer que ha considerado lanzar nueva música pero con Adam Lambert como vocalista, quien ha estado en este puesto desde 2011.

De hecho, han trabajado en material en conjunto, pero al parecer no estarían del todo convencidos con los resultados, porque este se ha mantenido inédito. “Hemos incursionado un poco. Es solo que no han oído nada de ello”, sostuvo el guitarrista Brian May en diálogo con US Radio.

“Tendría que ser algo muy especial, que sintiéramos que queremos lanzarlo al público”, agregó.

Por su parte, Adam Lambert, también ha reconocido cómo lo hace sentir esta situación:

“Es mucha presión si lo piensas. Si van a sacar algo nuevo, tiene que estar en un cierto nivel. Tiene que ser lo correcto. Y siempre he dicho: ‘¿Es apropiado para mí hacer material nuevo?’. Siento que me asusta”, comentó.

Antes, May ya se había referido a un eventual lanzamiento con Lambert en el micrófono. En 2021, en diálogo con la revista Guitar Player, aseguró: “Siempre digo: ‘No lo sé’. Tendría que ser un momento muy espontáneo”.

“En realidad, Adam, Roger y yo hemos estado en el estudio probando cosas, solo porque surgieron. Pero hasta este punto no hemos sentido que nada de lo que hemos hecho haya dado en el botón de la manera correcta”, afirmó.

Durante el segundo semestre de 2023 se espera que Queen + Adam Lambert salgan de gira en el marco de “The Rhapsody Tour”.