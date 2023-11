“Now and then”: El esperado documental de la última canción de The Beatles

“Now and Then” es la nueva y última canción de The Beatles, tema que fue descartado del proyecto “Anthology” de la banda y que se asumió que tal vez nunca se lanzaría.

La canción fue escrita y compuesta por John Lennon a fines de los setenta, durante el período en que permaneció retirado de la industria musical, pero aún así seguía escribiendo en casa.

En 1994, su esposa, Yoko Ono Lennon, les dio la grabación a Paul, George y Ringo, junto con los demos de Lennon de ‘Free As A Bird’ y ‘Real Love’, que se completaron como nuevas canciones de los Beatles y se lanzaron respectivamente como sencillos. en 1995 y 1996, como parte del proyecto The Beatles Anthology.

Para recuperar el sonido utilizaron la Inteligencia Artificial, Starr y McCartney terminaron la canción con la producción de Paul y Giles Martin, y mezclada por Spike Stent.

En el documental Now And Then – The Last Beatles Song, se explica el proceso creativo y cómo se logró terminar la canción. El documental de 12 minutos, dirigido por Oliver Murray, presenta imágenes exclusivas y comentarios de figuras clave, incluyendo a Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Sean Ono Lennon y Peter Jackson.

