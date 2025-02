Damon Albarn, Kate Bush y Jamiroquai entre los artistas que participaron de un disco silencioso como protesta al uso de la IA en la música

Una forma de manifestarse en contra de los cambios en las leyes de derecho de autor que está implementando Reino Unido en la música, fue el disco silencioso “Is This What We Want?” que acaban de lanzar más de mil artistas entre los que participaron Damon Albarn, Kate Bush, Jamiroquai, Annie Lennox, The Clash y miembros de Radiohead.

El álbum es una respuesta a los cambios que se realizarán en las leyes de derechos de autor en Reino Unido y para llamar la atención por el uso de Inteligencia Artificial en la industria musical, ya que de concretarse los cambios, se podrían utilizar trabajos protegidos por derechos de autor para entrenar a la IA sin utilizar licencias.

¿Qué significa que el disco sea silencioso?

El disco fue grabado en un estudio vació y según han dicho, “el gobierno británico no debe legalizar el robo de música para beneficiar a las empresas de inteligencia artificial“.

Las ganancias de este álbum serán donadas a la organización benéfica Help Musicians.