“Wings, The Story of a Band on the Run”: El libro sobre el camino de McCartney luego de The Beatles

El músico británico, Paul McCartney ha anunciado el lanzamiento de un nuevo libro titulado “Wings: The Story of a Band on the Run”, en el que relatará la historia de la banda Wings, que conformó junto a su esposa Linda McCartney.

El escrito estará disponible a partir del 4 de noviembre y será publicado por la editorial Penguin.

“Wings: The Story of a Band on the Run”

“Estoy muy feliz de poder volver a la época de Wings y revivir algunas de nuestras alocadas aventuras a través de este libro”, comentó el músico.

En esta obra, McCartney compartirá sus recuerdos y experiencias al frente de Wings, abordando los desafíos de comenzar una nueva etapa musical tras la disolución de The Beatles. “Empezar desde cero después de The Beatles a veces parecía una locura. Hubo algunos momentos muy difíciles y a menudo cuestioné mi decisión. Pero a medida que mejorábamos, pensé: “Bueno, esto es realmente bueno”, mencionó.

“Demostramos que Wings podía ser una banda realmente buena. Tocar para grandes audiencias de la misma manera que lo hicieron The Beatles y tener un impacto de una manera diferente. Fue una gran emoción”, agregó.

Además, la obra contará con la participación de diferentes voces que ayudarán a narrar la historia de la banda. El historiador y escritor Ted Widmer se encargó de la edición y la introducción de la obra, que se compone de más de 500.000 palabras y se basa en extensas entrevistas con McCartney y otros personajes clave en la historia de Wings.

En sus páginas, los lectores podrán conocer detalles sobre la evolución del grupo y su impacto en la música, con éxitos inolvidables como “Let ‘Em In”, “Live And Let Die” y “Band On The Run”.

Además del lanzamiento del libro, se ha confirmado que el cineasta Morgan Neville está trabajando en un documental sobre la carrera en solitario de McCartney y su trayectoria con Wings.