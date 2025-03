Paul McCartney quiere que Joe Cocker esté en el salón de la fama

El cantante británico, Paul McCartney ha vuelto a utilizar su influencia para promover el reconocimiento de un artista en el Salón de la Fama del Rock & Roll, esta vez se trata de Joe Cocker, el icónico cantante británico fallecido en 2014.

En esta ocasión, McCartney escribió una emotiva carta fechada el 25 de febrero, obtenida por Variety, en la que destacó la invaluable contribución de Cocker al mundo del rock. “Joe era un gran hombre y un excelente cantante cuyo estilo único dio lugar a unas actuaciones fantásticas”, expresó el músico. También recordó la inolvidable versión que Cocker hizo de “With a Little Help From My Friends” de The Beatles, transformándola en un himno del blues-rock bajo la producción de Denny Cordell.

En la carta, McCartney enfatizó que Cocker merece ser reconocido entre las leyendas del género. “Sé que estaría extremadamente feliz y agradecido de encontrarse donde se merece estar entre una compañía tan ilustre”, concluyó.

¿Quién fue Joe Cocker?

Joe Cocker, nacido en Sheffield en 1944, dejó una marca indeleble en la música con su voz rasposa y apasionada. Su trayectoria estuvo marcada de momentos icónicos, desde su participación en el festival de Woodstock hasta éxitos inolvidables como “You Are So Beautiful” y “Up Where We Belong”. Su legado sigue vivo a pesar de su fallecimiento en 2014 a los 70 años, debido a un cáncer de pulmón.

Salón de la Fama del Rock & Roll

Este 2025 marca la primera vez que Cocker es nominado al Salón de la Fama del Rock & Roll, a pesar de ser elegible desde 1994. En esta edición, compite con figuras como Oasis, Mariah Carey, Joy Division/New Order, Soundgarden, Billy Idol, Cyndi Lauper y Maná.

Los ganadores serán elegidos por un panel internacional de 1.200 músicos, profesionales de la industria e historiadores, y aproximadamente la mitad de los nominados lograrán ingresar. La lista definitiva de inducidos se anunciará en abril.

McCartney, quien ha sido inducido dos veces al Salón de la Fama (como miembro de The Beatles en 1988 y como solista en 1999), ha demostrado su capacidad para influir en estas decisiones. Su respaldo a Foreigner en 2024 resultó exitoso, y ahora espera que Joe Cocker reciba finalmente el reconocimiento que muchos consideran justo y merecido.