Mira Bien: Robbie Williams y su autopercepción de involucionado en Better Man

Como curioso calificó Ignacio Olivares la biopsia Better Man de Robbie Williams, porque, aunque es su historia, el personaje principal es un mono.

Es parecida a Rocket Man dijo Olivares, porque tiene tres momentos musicales, que son buenos. Suena raro, pero la historia muestra sus temas con el padre, las drogas, los intentos de suicido y a diferencia del documental, habla de su familia. De hecho, él vivía con su abuela y era muy solitario.

La fama le llegó cuando tenía 15 años con Take That y no supo llevarlo hasta que lo echaron del grupo por sus problemas con las drogas.

“Yo encuentro que la película termina siendo buena y se te olvida que el personaje es un mono y hay que verla para saber que se justifica. Es excéntrico y ridículo, pero funciona”, cerró, agregando que es “súper recomendable”.