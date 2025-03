El documental de la gira de regreso de Oasis estará a cargo del creador de Peaky Blinders

El hito del regreso de Oasis en su tour 2025 quedará plasmado en el documental “Oasis Live ’25″ que será producido por Steven Knight, productor de Peaky Blinders y será dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, quienes están detrás de la película de conciertos de LCD Soundsystem, Shut Up and Play the Hits, y del documental sobre la escena musical neoyorquina de los años 2000, Meet Me in the Bathroom.

Aún no se tienen detalles de cuándo se lanzaría.

El regreso de Oasis

Después de años separados, los conciertos de unión de los hermanos Gallagher han dejado entradas agotadas en todo el mundo y a muchos fanáticos sin poder lograr un ticket.

Y es más, muchas entradas que ha sido revendidas en Internet, fueron canceladas por la inflación de los precios.