Chappell Roan vuelve a sorprender con single country tras triunfar junto a Elton John

Una de las principales figuras del pop mundial, Chappell Roan, que viene de ser una de las principales ganadoras de los Premios Grammy, lanzó un nuevo single, el primero de este año.

Se trata de The Giver, que sorprendió por su tono country, sin dejar de lado el ritmo pop que caracteriza a la estadounidense, que se ha ganado un lugar entre las principales estrellas emergentes del género.

Además, el tema vino acompañado con un videoclip tematizado con los 80‘ al estilo de los comerciales de la época, y una serie de imágenes publicitarias que se han esparcido por Estados Unidos.

“La música country tiene un lugar muy especial en mi corazón. Crecí escuchándola cada mañana y tarde en el autobús escolar y me rodeaba en fogatas, supermercados y karaokes. Mucha gente me ha preguntado si esto significa que estoy haciendo un álbum country. Mi respuesta es… ahora mismo solo estoy haciendo canciones que me hacen sentir feliz y divertida, y The Giver es mi versión del country”, comentó la artista.

Así también, Chappell Roan envió un mensaje a sus fanáticos: “Besos y abrazos. Que las divas del country clásico lideren su género, solo estoy aquí para bailar y cantar un poco de yodel gay para todos ustedes”.