Meshell Ndegeocello en un concierto en homenaje a James Baldwin

La pionera del movimiento neo-soul, Meshell Ndegeocello, viene nuevamente a Santiago con un show en homenaje a James Baldwin, escritor y activista por los derechos afroamericanos del icónico barrio de Harlem, Nueva York.

Después de casi ocho años, la norteamericana se presentará este 18 de mayo en el Club Chocolate desde las 20:30hrs. y tenemos entradas para regalar.

En este show mostrará su más reciente proyecto titulado NO MORE WATER: The Gospel of James Baldwin, espectáculo descrito como una odisea musical que traspasa los límites de los géneros musicales en una exploración de los conceptos de raza, sexualidad, religión y otros.

Este trabajo llega a casi cuatro décadas del fallecimiento de James Baldwin, escritor norteamericano que brilló en áreas como la novela, la poesía y los ensayos, también realizando una larga e importante carrera dentro el activismo por los derechos civiles del pueblo afrodescendiente en Estados Unidos.

Ndegeocello, también reconocida activista, recibió el encargo de crear un tributo musical por parte de la organización Harlem Stage, inspirándose principalmente en su libro The Fire Next Time. Este contiene dos ensayos escritos como cartas dirigidas a su sobrino de 14 años, en donde se discute el rol central de la raza en la historia americana y la relación entre raza y religión.

No More Water: The Gospel Of James Baldwin nace poco después del lanzamiento de The Omnichord Real Book (2023), aclamado trabajo que también fue su primero bajo el sello Blue Note Records, consiguiendo en el mismo año el Grammy por Mejor Álbum de Jazz Alternativo.

Además, como invitada especial, estará la chilena Masquemusica.

