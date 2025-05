Esto es lo que se sabe de la serie que Madonna está preparando con Netflix

Netflix sumará a su catálogo una nueva producción centrada en la vida de Madonna. Según informó el medio especializado Deadline, la artista está desarrollando una serie limitada sobre su carrera musical y personal, en colaboración con Shawn Levy, reconocido productor de éxitos como Stranger Things y All the Light We Cannot See.

Ambos figurarán como productores ejecutivos del proyecto, que se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Esta serie no guarda relación con la película biográfica que Madonna había planeado dirigir para Universal Pictures y que iba a tener a Julia Garner como protagonista.

No obstante, la actriz —conocida por su papel en Ozark y que apareció junto a Madonna en el escenario durante el Celebration Tour en diciembre de 2023— sigue vinculada al proyecto y podría interpretar a la cantante, aunque todavía no ha firmado contrato.

Una nueva apuesta tras la biopic cancelada

La serie surge luego de que Madonna cancelara la película biográfica que anunció en 2020. En ese entonces, la artista expresó: “Quiero transmitir el increíble viaje que la vida me ha llevado a hacer como artista, música, bailarina… como ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo.”

Aunque ese proyecto no avanzó, Madonna no abandonó su intención de contar su historia. En noviembre pasado, incluso insinuó en Instagram que planeaba transformar la película en una serie de televisión.

El nuevo formato le permitirá explorar con mayor profundidad distintos momentos de su vida y carrera, aunque aún no se ha confirmado qué etapas abarcará ni si Madonna participará en el guion.

Julia Garner sigue en carrera para interpretar a Madonna

Aunque la serie está en una fase inicial, todo indica que Julia Garner continúa como la principal opción para interpretar a Madonna. Su vínculo con el proyecto se fortaleció tras su aparición sorpresa en el Celebration Tour. Sin embargo, su participación dependerá de su disponibilidad, ya que aún no hay contrato firmado.

La alianza con Levy se da en el marco del acuerdo exclusivo que el productor mantiene con Netflix, donde ya ha desarrollado otros proyectos como The Perfect Couple.

Con más de 400 millones de discos vendidos y su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008, Madonna es considerada la artista femenina más exitosa en términos comerciales. Ahora, busca contar su propia historia con la libertad narrativa que ofrece el formato de serie.