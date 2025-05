Así es la biografía de Cat Stevens

Yusuf / Cat Stevens se ha consolidado como uno de los músicos más relevantes de la historia, pero, además, cuenta con una de las historias más interesantes y llena de misticismo, es por eso que la vida del oriundo de Londres.

En este sentido, el anuncio de un libro biográfico ha llenado de expectativa a sus fanáticos y a los seguidores de la música, que podrán conocer de primera fuente sus vivencias a lo largo de su carrera de casi seis décadas.

Cat on the Road to Find Out (Cat en el camino para averiguarlo), al igual que uno de sus temas más icónicos, se llamará el libro que se espera que salga a la menta en el Reino Unido el 18 de septiembre de este año y para Norteamérica el 7 de octubre.

Dentro de sus memorias, relató el intérprete recorrerá su vida musical, pero también su experiencia cercana a la muerte que lo llevó a alejarse de los escenarios por muchos años y a convertirse al islam, sumado a su cambio de nombre como Yusuf Islam.

Sobre este punto, desde el círculo del músico, adelantaron que el libro transmitirá “lecciones de vida con aquellos buscadores, soñadores y creyentes que aún lo aman y admiran”.

Además, Cat Stevens señaló que “lo que finalmente elevó mi perspectiva fue un libro luminoso que conectó mis pensamientos y creencias con la naturaleza humana”, que “me enseñó la Unidad, mi lugar y mi propósito en el universo”.