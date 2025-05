Niño Cohete será el telonero del regreso de Wilco a Chile

Esta mañana se dio a conocer que la banda penalista Niño Cohete, será la encargada de abrir el show de Wilco este 2 de junio en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins.

Desde su formación en Concepción en 2010, Niño Cohete se ha consolidado como una de las propuestas más sensibles y originales del panorama indie chileno. Su música —una mezcla de folk, pop y sonoridades latinoamericanas— ha sido reconocida por su carácter nostálgico y sus letras evocadoras. Tras una pausa de siete años, Niño Cohete volvió a los escenarios en 2023 y desde el 2024 ha lanzado nueva música en los sencillos “Lo que ya Planté” y “Crepitar”, adelantos de su próximo álbum de estudio.

Wilco nuevamente en Chile

Los norteamericanos llegarán a mostrar canciones de dos importantes trabajos: la versión ampliada de tres EPs de The Whole Love (2011) y la caja deluxe de A Ghost Is Born (2004), que incluye nueve LPs y cuatro CDs. Junto a esto también presentarán por primera vez en el país parte de sus nuevas composiciones, tanto de su último álbum Cousin (2023) como del EP Hot Sun Cool Shroud lanzado el año pasado.

Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster