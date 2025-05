Pearl Jam lanza EP con canciones icónicas de The Last of Us

Pearl Jam lanzó un nuevo EP titulado The Last of Us, con canciones que aparecieron en la popular serie basada en el videojuego. El disco reúne cuatro temas, entre ellos “Future Days”, una canción que ha sido clave en la historia de los protagonistas.

Además de la versión de estudio, el miniálbum incluye una grabación en vivo desde el Festival Ohana 2024, “All or None” y una versión especial llamada “Present Tense (Redux)”.

Una canción que conecta a los personajes

“Future Days” tiene una fuerte carga emocional en la narrativa. En el videojuego The Last of Us Part II, Joel le canta este tema a Ellie como una muestra de afecto. En la serie, esa escena fue adaptada con Ellie tocando el primer verso, recordando a Joel.

Según Rolling Stone, esta canción se ha transformado en un símbolo del vínculo entre ambos personajes.

Vínculo entre la banda y la franquicia

Desde el entorno de Pearl Jam destacaron que “la relación entre la banda y la franquicia es muy especial”. La conexión va más allá de la música: los fanáticos han notado cómo estas canciones se integran a momentos clave de la serie.

Gira 2025 y apariciones especiales

El lanzamiento del EP coincide con el inicio de la gira 2025 de la banda. Hay conciertos agendados en Carolina del Norte y Pittsburgh, y Eddie Vedder ofrecerá un show en solitario en el Festival Ohana.

Aunque no hay confirmación oficial, hay rumores sobre una posible presentación en Ciudad de México.

El regreso de Gustavo Santaolalla

La música original de la serie sigue a cargo del argentino Gustavo Santaolalla, quien también tuvo un cameo en la segunda temporada. En una escena en la comunidad de Jackson, aparece tocando el ronroco, al igual que su personaje en el videojuego.

“Tuve el honor de hacer un cameo en el primer episodio. ¿Me vieron? Gracias por sus mensajes, por todo su cariño”, escribió el músico en redes sociales.