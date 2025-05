“Administración corrupta, incompetente y traidora”: Bruce Springsteen lanza fuertes críticas a Donald Trump

Bruce Springsteen dio inicio a su gira Land of Hope & Dreams Tour, en Manchester, Inglaterra, donde empezó con todo, y fiel a su estilo, no se guardó nada sobre la política en Estados Unidos.

“Es genial estar en Manchester y de vuelta en el Reino Unido. Bienvenidos a la gira Land of Hope and Dreams. La poderosa E Street Band está aquí esta noche para invocar el justo poder del arte, de la música, del rock and roll en tiempos peligrosos”, comenzó diciendo, “en mi casa, la América que amo, la América sobre la que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora”, lanzó.

Luego, The Boss, expresó: “Esta noche, pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor de nuestra experiencia estadounidense que se levanten con nosotros, alcen sus voces contra el autoritarismo y dejen que suene la libertad”.

Sumado a ello, hizo un llamado a mantener la unidad en momentos muy turbulentos en el mundo, señalando que “al final del día, lo único que tenemos es a nosotros”.

Más adelante, mencionó: “Está pasando una mierda muy rara, extraña y peligrosa ahí fuera. En Estados Unidos están persiguiendo a la gente por usar su derecho a la libertad de expresión y expresar su disidencia. Esto está ocurriendo ahora. En Estados Unidos, los hombres más ricos se sienten satisfechos abandonando a los niños más pobres del mundo a la enfermedad y la muerte.”.

“En mi país, están disfrutando sádicamente del dolor que infligen a los leales trabajadores estadounidenses. Están haciendo retroceder leyes históricas de derechos civiles que condujeron a una sociedad más justa y plural. Están abandonando a nuestros grandes aliados y poniéndose del lado de los dictadores contra quienes luchan por su libertad. Están desfinanciando universidades estadounidenses que no se pliegan a sus exigencias ideológicas. Están sacando a los residentes de las calles estadounidenses y apartándolos de la comunidad estadounidense. Y sin el debido proceso legal, los están deportando a centros de detención y prisiones extranjeras”, agregó.

De igual manera, cargó contra el mundo político norteamericano, quienes “han fracasado a la hora de proteger al pueblo estadounidense de los abusos de un presidente incapaz y de un gobierno canalla”

“Ni siquiera tienen miedo de afrontar las consecuencias del golpe militar estadounidense. No les preocupa ni tienen idea de lo que significa ser profundamente estadounidense. La América sobre la que les he cantado durante 50 años es real. Y a pesar de sus defectos, es un gran país con un gran pueblo”, manifestó.

Pese a ello, Springsteen concluyó diciendo que “sobreviviremos a este momento. Tengo esperanza porque creo en la verdad de lo que dijo el gran escritor estadounidense James Baldwin. Dijo que en este mundo no hay tanta humanidad como uno quisiera”.