Después de un año en pausa, Foo Fighters regresa a los escenarios

Después de casi un año de silencio, la banda de rock estadounidense, Foo Fighters, vuelve a los escenarios con una presentación especial programada para el próximo 4 de octubre de 2025 en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur.

El esperado regreso del grupo liderado por Dave Grohl marcará el fin de una pausa marcada por motivos personales y el inicio de una nueva etapa en su carrera.

El concierto tendrá lugar tras las rondas clasificatorias del GP en Marina Bay y contará con la participación de Crowded House y el DJ Alan Walker. La jornada forma parte de un fin de semana musical que incluye presentaciones de G-Dragon y CL el viernes, y de Elton John y The Smashing Pumpkins el domingo, coincidiendo con la carrera.

¿ Cuándo fue la última vez que se presentó Foo Fighters?

La última presentación en vivo fue en agosto de 2024 y un mes más tarde, Grohl sorprendió al anunciar una pausa indefinida tras revelar que había tenido una hija fuera de su matrimonio. “Quiero ser un padre presente y amoroso. Amo a mi esposa y a mis hijas, y estoy haciendo todo lo posible para recuperar su confianza”, escribió el músico en redes sociales. Con esto, la banda suspendió todos sus compromisos, incluida una gira por Europa.

Durante este período, Grohl mantuvo un perfil bajo, aunque participó en algunas presentaciones esporádicas. Tocó junto a Nirvana en el especial Fire Aid por los 50 años de Saturday Night Live, colaboró con la Filarmónica de Los Ángeles y Gustavo Dudamel en Coachella, y apareció en el programa Shred With Shifty de Chris Shiflett junto a Pat Smear.

En paralelo, Foo Fighters ha seguido activo en lo musical. En 2023 lanzaron But Here We Are, su primer álbum tras la muerte del baterista Taylor Hawkins, de hecho, el disco está dedicado a su memoria y fue aclamado por la crítica y el público.

Ese mismo año, durante un show en Mánchester, sorprendieron con el debut de “Unconditional”, una canción inédita rescatada de antiguas sesiones caseras.