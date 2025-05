¿Nuevo álbum de Oasis en camino? Liam Gallagher contradice a su mánager y enciende rumores

Liam Gallagher volvió a sacudir las redes y el mundo de la música con un mensaje que deja abierta la puerta a un nuevo disco de Oasis. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el exlíder de la banda británica negó categóricamente que la historia del grupo esté cerrada, contradiciendo declaraciones recientes de su mánager.

El conflicto surgió tras una entrevista publicada en Music Week, donde Alec McKinlay, co-mánager de Oasis junto a Marcus Russell en Ignition Management, aseguró que no hay planes para grabar nuevas canciones ni extender la reunión más allá del tour anunciado.

“Esta es, definitivamente, la última vez. Como Noel ha dicho en la prensa, es una oportunidad para que los fans que nunca vieron a la banda puedan hacerlo, o al menos algunos de ellos”, afirmó McKinlay. También fue tajante al señalar que “no hay planes para música nueva”.

Sin embargo, Liam no tardó en responder: “Ni yo lo sé, y las únicas personas que tomarán decisiones sobre el futuro de OASIS seremos YO y RKID, así que vamos un día a la vez”, escribió, refiriéndose a su hermano Noel Gallagher, con quien comparte el núcleo creativo de la banda.

Neither do I and the only people that will be making any kind of decisions on the future of OASIS will be ME n RKID so let’s just take it 1 day at a time

— Liam Gallagher (@liamgallagher) May 14, 2025