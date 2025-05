Donald Trump anunció que investigará a Bruce Springsteen y otros artistas que han hablado contra él

Pero el autor de Born in the U.S.A. no fue el único artista que fue atacado por el presidente estadounidense, ya que también atacó a Beyoncé, Bono e incluso Oprah Winfrey.

Sumado a ello, el magnate informó que “voy a pedir una investigación a fondo sobre este asunto. A los candidatos no se les permite pagar por apoyos, que es lo que hizo Kamala, con el pretexto de pagar por entretenimiento”.

Así también, Trump aseguró que los shows en apoyo a Kamala Harris eran “ilegales” y llamó a los artistas que participaron en ellos “antipatriotas”, que fueron parte de “una forma corrupta e ilegal de sacar provecho de un sistema que no funciona”.

Además, el mandatario dijo que “según las noticias”, sin dar ninguna fuente específica, Kamala Harris le pagó “11.000.000 de dólares” a Beyoncé para expresarle su apoyo.